Работы по благоустройству начались возле станции Беговая МЦД-4

Стартовали работы по благоустройству территорий, прилегающих к станции Беговая МЦД-4. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Главная задача — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание условий для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улица Поликарпова, Беговой и 1-й Хорошевский проезды, — рассказал заммэра.



Всего специалисты заменят порядка 20 тысяч квадратных метров покрытия на проезжей части и около 13 тысяч квадратных метров в пешеходных зонах. Кроме того, для водителей организуют дополнительные парковочные карманы на 33 машино-места.

По словам Бирюкова, воздушные линии уберут в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечит безопасную эксплуатацию коммуникаций, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к первому этапу благоустройства территории возле станции Серп и Молот четвертого Московского центрального диаметра. В первый этап планируют улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, обновление покрытия тротуаров и проезжей части. Также улучшат систему освещения: заменят старые фонари более качественными и современными, при необходимости добавят недостающие светильники.