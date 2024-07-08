Тематические «Тройки» выпустили в Москве ко Дню семьи, любви и верности

В Москве в продажу поступили тематические транспортные карты «Тройка», посвященные Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Тройка» ко Дню семьи, любви и верности уже в продаже! Ее выполнили в нежном розовом цвете и украсили разноцветными сердцами», – говорится в материале.



Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что приобрести новую тематическую карту можно в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», на стойках «Живое общение», в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.