В Москве откроют транспортную выставку в Манеже

Экспозиция "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" начнет работу в начале августа и будет посвящена программе развития транспортного комплекса. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В начале августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется масштабная интерактивная экспозиция "Станция Манеж. Московский транспорт 2030". [Заммэра столицы] Максим Ликсутов отметил, что в этом году выставка будет посвящена программе развития транспортного комплекса до 2030 года", - говорится в сообщении.



Отмечается, что на Манежной площади представят образцы железнодорожного и наземного транспорта, в том числе поезд "Москва-2024", продемонстрируют один из этапов производства автомобилей Москвич с использованием современных технологий, организуют виртуальное путешествие по маршруту ВСМ-1 "Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург".

"Участники смогут: <…> пройти сквозь время и увидеть транспорт прошлого, настоящего и будущего в рамках интерактивной экспозиции, почувствовать себя водителем трамвая, машинистом поезда или капитаном речного электросудна, сходить на лекции, мастер-классы и выступления известных урбанистов, транспортных экспертов и экологов, посетить развлекательные мероприятия для детей и выиграть призы от Московского транспорта", - анонсировали в департаменте.



Вход будет свободным.