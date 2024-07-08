Сергей Собянин назвал ключевые меры поддержки семей в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 8 июля, рассказал, как столица помогает семьям.

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— Сегодня замечательный праздник — День семьи, любви и верности. Создаем в столице все возможности для комфортной жизни семей. Постоянно совершенствуем адресный подход к мерам социальной поддержки, — написал глава города в своем Telegram-канале.



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Собянин напомнил, что в городе действует новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. Кроме того, в городе организованы семейные центры для помощи в различных жизненных ситуациях, а также реабилитационно-образовательные центры.

Для детей открыты многофункциональные школы, где есть свыше 130 тысяч секций и кружков. Помимо этого, в Москве организована служба ранней помощи, в частности для старшего поколения — уникальный проект «Московское долголетие».

Московский дворец пионеров стал одной из площадок празднования Дня семьи, любви и верности. 6 и 7 июля здесь развернулся масштабный фестиваль «Смешанная смена». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.