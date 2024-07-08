Собянин: В Москве создают все возможности для комфортной жизни семей

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе постоянно совершенствуются меры адресной поддержки семей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, сегодня в Москве работают 11 роддомов и шесть перинатальных центров, которые оснащены современным оборудованием для всей необходимой помощи будущим мамам и новорожденным.

Мэр отметил, что при рождении ребенка государство дарит семье коробку «Наше сокровище», в которой находятся вещи первой необходимости для новорожденного. Столичные семьи получили уже более 700 тысяч таких наборов или денежную компенсацию.

Также в качестве поддержки горожан в столице действуют семейные центры, где специалисты помогают родителям преодолеть кризисные ситуации с детьми. Для детей с инвалидностью работают реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры. Российские военные могут получить необходимую помощь в центрах поддержки участников специальной военной операции. Здесь работают психологи, юристы, врачи, а также есть досуговый центр. Центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» помогает жителям познакомиться с московскими работодателями и узнать все об актуальных вакансиях, а в центре занятости «Моя карьера» действует программа «Мама работает» для женщин с детьми. Помимо этого, в городе действуют программы по семейному отдыху. Так, на семейном фестивале «Смешанная смена» гости участвовали в мастер-классах, пикниках, соревнованиях и встречались с Героями России. Жители старшего возраста в свою очередь имеют возможность вести активную социальную жизнь, осваивать новые хобби и заводить знакомства благодаря проекту «Московское долголетие». Также в канун праздника в столице ежегодно награждают пары, которые прожили в браке более 25 лет. В 2024 году такую награду получат более 300 пар.