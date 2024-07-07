Москвичей ждут грозовой дождь и залповый ливень высокой интенсивности

В столичном регионе на следующей неделе ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Вливание в систему субтропического океанического антициклона азорского происхождения обеспечит жителей столичного региона преимущественно солнечной и сухой погодой.

«Исключением станут лишь вторая половина вторника, когда скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем, а также воскресенье, когда атмосфера выстрелит залповым ливнем высокой интенсивности», — пояснил синоптик.



В понедельник утром, 8 июля, ожидается от +10° до +15°, днем от +24° до + 29°. Во вторник, несмотря на дожди, возможно небольшое потепление. В среду «в сумерках +12°…+17°, днем +23°…+28°».

Аномальная жара накроет несколько регионов

Во второй половине недели, в условиях малооблачной погоды, по ночам температура будет до +10°, местами до +15°, в середине дня столбики термометров будут колебаться от +25° до +30°.

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус сообщил, в свою очередь, что погоду в Москве и Санкт-Петербурге сформируют «Клаудио» и «Делия», антициклон и атлантический циклон соответственно.