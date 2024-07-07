Три пары поженились на станции метро «Маяковская» накануне Дня семьи

В рамках проекта «Новые адреса счастья» увеличивается число жителей Москвы, которые предпочитают проводить церемонию бракосочетания в нестандартных местах. В красивую дату — 7 июля, перед Днем семьи, любви и верности — сотрудники столичных загсов провели три торжественных церемонии на станции метро «Маяковская». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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В Московском метрополитене уже четвертый год проходит акция в рамках проекта «Новые адреса счастья». За это время уже 61 пара начала свой семейный путь с бракосочетания на станции «Маяковская».

— Всего с начала этого года около четырех тысяч пар поженились на локациях проекта, и более восьми тысяч планируют пожениться на самых красивых площадках Москвы, — рассказала заммэра.



Между двумя и четырьмя часами утра станция «Маяковская» становится местом для торжественных свадеб: платформа украшается свадебным оформлением, а церемонию сопровождают два поезда — современный «Москва-2024» и «Номерной», передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 450 пар планируют заключить брак в День семьи, любви и верности, 8 июля, в Москве. Торжественные церемонии будут проходить на площадках проекта «Новые адреса счастья». Их проведут в двух столичных дворцах бракосочетания и на девяти площадках для выездной регистрации брака.