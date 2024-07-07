$88.13+0.0195.57+0.59
Почта

Три пары поженились на станции метро «Маяковская» накануне Дня семьи

В рамках проекта «Новые адреса счастья» увеличивается число жителей Москвы, которые предпочитают проводить церемонию бракосочетания в нестандартных местах. В красивую дату — 7 июля, перед Днем семьи, любви и верности — сотрудники столичных загсов провели три торжественных церемонии на станции метро «Маяковская». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Три пары поженились на станции метро «Маяковская» накануне Дня семьи
© Вечерняя Москва

В Московском метрополитене уже четвертый год проходит акция в рамках проекта «Новые адреса счастья». За это время уже 61 пара начала свой семейный путь с бракосочетания на станции «Маяковская».

— Всего с начала этого года около четырех тысяч пар поженились на локациях проекта, и более восьми тысяч планируют пожениться на самых красивых площадках Москвы, — рассказала заммэра.

Между двумя и четырьмя часами утра станция «Маяковская» становится местом для торжественных свадеб: платформа украшается свадебным оформлением, а церемонию сопровождают два поезда — современный «Москва-2024» и «Номерной», передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 450 пар планируют заключить брак в День семьи, любви и верности, 8 июля, в Москве. Торжественные церемонии будут проходить на площадках проекта «Новые адреса счастья». Их проведут в двух столичных дворцах бракосочетания и на девяти площадках для выездной регистрации брака.

Новости Москвы
Анастасия Ракова