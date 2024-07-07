Собянин утвердил проект реконструкции улиц на севере Москвы

Утвержден проект планировки участка улично-дорожной сети от 1-й Хуторской улицы до Старого Петровско-Разумовского проезда. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

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Предстоит реконструировать около одного километра улично-дорожной сети, включая 1-ю Хуторскую и Башиловскую улицы (по две-три полосы движения в каждом направлении) и Старый Петровско-Разумовский проезд (две полосы движения в каждом направлении).

На этих участках установят дополнительные светофоры, обустроят велодорожки и наземные пешеходные переходы.

Реконструкция позволит улучшить транспортное обслуживание около 300 тысяч человек, проживающих и работающих в районах Савеловский, Аэропорт, Тимирязевский и Бутырский.