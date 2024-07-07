8 и 9 июля в столице сохранится жаркая погода

В Москве ожидается жаркая погода 8 и 9 июля. По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до 30–31 градуса.

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Из-за жары может снизиться внимание и работоспособность, возникает угроза теплового удара. В самое жаркое время дня врачи рекомендует по возможности не выходить на улицу. Если это все же необходимо, нужно выбирать светлую одежду из легких тканей, надевать головной убор.

Важно пить много обычной воды (прохладной, но неледяной), отказаться от кофе, алкоголя и газированных напитков, а также жирной, острой и тяжелой пищи. Не стоит забывать пользоваться солнцезащитными средствами.

Кроме того, следует избегать интенсивной физической нагрузки. Работать на открытом воздухе желательно до 10:00 или после 16:00.

Городские службы постоянно следят за состоянием улично-дорожной сети: промывают дороги, тротуары и дворы, проводят аэрацию. Направленные вверх струи воды охлаждают воздух, который нагревается от асфальта.