Обновленный лесопарк «Загорское море» открылся в Сергиевом Посаде

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Обновленный лесопарк «Загорское море», расположенный в подмосковном Сергиевом Посаде, теперь открыт для всех желающих. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Знаю, как жители любят это место, поэтому постарались сделать его максимально комфортным для отдыха. Площадь благоустройства составила 50 гектаров, — цитирует слова губернатора интернет-издание «Подмосковье сегодня».



По его словам, в настоящее время в Московской области функционируют 26 лесопарковых зон. К концу текущего года планируется благоустроить еще 11 таких зон: две в Одинцовском районе и Подольске, а также по одной в Химках, Лыткарине, Красногорске, Наро-Фоминске, Чехове, Пушкинском и Клинском районах.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала года специалисты построили шесть зданий для учреждений культуры. За период с 2011 по 2023 год в столице возвели 73 объекта культуры, среди которых музыкальный театр «Геликон-опера», здание «Московского театра Олега Табакова», а также новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова». Обновленные строения включают в себя уникальное техническое оформление звука и современные механические конструкции.