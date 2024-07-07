На ВДНХ состоялся концерт «Россия нигде не заканчивается»
На выставке «Россия» прошёл концерт «Россия нигде не заканчивается», посвящённый её завершению.
Хедлайнерами программы стали Григорий Лепс, Олег Газманов, группа «Бурановские бабушки», Наталья Подольская, Алексей Воробьёв и SHAMAN.
Одновременно для гостей работало сразу несколько площадок: уличные пространства перед павильоном №1 «Первые в России — стране возможностей», у фонтана «Дружба народов» и у памятника «Рабочий и колхозница» и главная уличная сцена выставки.
Отмечается, что зрители могли синхронно наблюдать, как артисты исполняют свои номера сразу на всех сценах.
Для этого над площадками с помощью высотного крана была организована специальная «канатная дорога», по которой проезжала камера, демонстрируя гостям выставки панораму с высоты птичьего полёта.
В перерывах между концертными номерами ведущие рассказали гостям о масштабах выставки в цифрах и фактах, познакомили их с волонтёрами, экскурсоводами и другими сотрудниками.
Ранее стало известно, что международную выставку-форум «Россия» 6 июля посетили более 200 тыс. человек.