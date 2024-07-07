"Аэрофлот" стабилизировал расписание для рейсов из Шереметьево

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о стабилизации расписания для рейсов из аэропорта Шереметьево.

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"По состоянию на 02:00 мск 7 июля "Аэрофлот" стабилизировал производственный план выполнения полетов [из Шереметьево]. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы компании.



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За 6 июля из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172. Из них 167 рейсов отправлено, 5 рейсов уже готовятся к вылету, уточнил "Аэрофлот".

Также компания сообщила, что более 3,2 тыс. пассажиров стыковочных рейсов за 5 и 6 июля были бесплатно переоформлены на другие ближайшие рейсы.