В Москве прошла массовая любительская велогонка "Столица"

В субботу, 6 июля, в Москве состоялась любительская велогонка "Столица", а также велозаезды. Дистанция проходила на вершине Воробьевых гор в несколько кругов по району в зависимости от кластера участника. Победителей определяли как в абсолютном зачете, так и по возрастным категориям. На старт гонки в 2024 году выехали около 500 гонщиков, в велозаездах попробовали силы свыше 400 человек.

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После очень жарких дней, когда температура воздуха в Москве превышала +30 градусов, в день старта в городе немного похолодало - начало соревнований пришлось на раннее утро и облачность вместе с ветром, традиционным для Университетской площади. Многие спортсмены в ожидании стартового свистка не скрывали, что успели замерзнуть. В концовке гоночных разборок настроение спортсменам подпортил еще и непродолжительный дождь. Тем не менее гонщики и гонщицы подарили зрителям поводы для радости и переживаний. В мужских кластерах победители в абсолюте выяснялись непосредственно у финишной черты среди спортсменов, успевших уехать в отрыв от основной группы, в женском кластере - борьба получилась только за призовые места.

Лидерами у мужчин в сильнейшем кластере А, представители которого ехали 8 кругов (общая протяженность дистанции - 92 км), стали Савва Новиков, Роман Ильин, Михаил Фокин соответственно. Время первой тройки - 2 часа 6 минут 32 секунды и плюс несколько сотых, решивших исход. Все трое - профессиональные спортсмены.

В кластере В первым финишировал Павел Торкаченко, за ним Егор Чебанов и Даниил Сучков соответственно. Спортсмены этой группы преодолели 7 кругов (80,5 км). Так же, как и в группе А, все решила реакция и техника исполнения заключительного ускорения. Время победителя 2 часа 3 минуты 52 секунды.

В группе С, спортсмены которой боролись в течение 6 кругов (69 км), быстрее всех в итоге оказался Егор Белов - его время 1 час 50 минут 27 секунд. Вторым стал Александр Суслонов, третьим Николай Марченко.

Участницы женской группы - или кластера F - должны были проехать 6 кругов (69 км). Половину дистанции представительницы прекрасного пола держались одной группой, но затем Дарья Фомина смогла не только оторваться ото всех, но и сделать себе к концу гонки почти пятимунутный задел до ближайших преследовательниц. Результат Фоминой - 1 час 52 минуты 19 секунд. На второй ступени пьедестала в абсолюте Анна Шараева, третье место у Евгении Мудрой.

Велопраздник в столице не заканчивается. Уже сегодня вечером в городе пройдет ночной велофестиваль. По традиции его участники надевают необычные костюмы и украшают свои велосипеды. Подчеркнем, что велофестиваль - это не соревновательное мероприятие. В этот раз событие получило название "Светящийся праздник". Сбор участников начнется в 21:00 на Суворовской площади. Старт заезда запланирован на 22:00. Направление движения колонны участников будет проходить через центральную часть Москвы в сторону Цветного бульвара по отрезку Бульварного кольца с выездом на Пречистенскую набережную.