В Шереметьево образовалась очередь из сотен пассажиров на фоне прошедшего урагана, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, путешественники находятся у стоек регистрации и в залах ожидания, чтобы обменять билеты, купить новые или просто попасть на свой рейс.

По информации канала, во время прошедшего ночью урагана в аэропорту было отменено или перенесено более 36 рейсов. Многие из приехавших в аэропорт опоздали на свои рейсы, они до сих пор пытаются купить новые билеты в кассах экспресс-обслуживания, но из-за большого потока людей пассажиры вынуждены стоять в очередях. Время ожидания на каждого человека, по словам очевидцев, от 30 до 50 минут.

Накануне на Москву обрушился мощный ураган «Орхан». Однако это не остановило людей, которые продолжали идти по своим делам. На сделанных очевидцами кадрах видно, как москвичи даже не использовали зонты. Пресс-служба Роскосмоса опубликовала спутниковый снимок урагана.