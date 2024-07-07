Собянин: реконструкцию всех поликлиник планируется завершить в 2025 году

Одновременно со строительством новых поликлиник столица вот уже четвертый год занимается модернизацией советских амбулаторий постройки середины прошлого века. На первом этапе, как и планировалось, до конца 2023 года было обновлено 200 поликлиник. И тогда же было принято решение привести в порядок и остальные 140, нуждающиеся в капитальном ремонте.

© Российская Газета

Эти работы активно идут в большинстве поликлиник, капитальный ремонт в которых запланирован на втором этапе этой программы. На время, пока строители в зданиях меняют инженерные коммуникации, делают перепланировку помещений с целью, чтобы удобнее стало врачам и пациентам, а затем оснащают их самым современным оборудованием, заботу о больных берут на себя другие филиалы, в которых все это уже сделано. Полностью же модернизация первичного звена городского здравоохранения будет завершена в 2025 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, поздравляя медиков с прошедшим Днем медицинского работника и вручая самым заслуженным государственные награды.

"Мы вкладываем огромные ресурсы, чтобы москвичи получали качественную и своевременную помощь, а медики - благоприятные условия для работы, чтобы столичное здравоохранение выходило на самый высокий уровень", - сказал глава города.



Что из этого получается, москвичи смогли оценить уже в большинстве районов города. Перестроенные старые поликлиники выглядят ничуть не хуже новостроек. С красивыми фасадами, они оборудованы по одинаковым московским стандартам. Везде понятная навигация и зонирование. Ну, и самое главное, конечно же, современное высокотехнологичное оборудование. Причем всю технику устанавливают не раз и навсегда, а в соответствии с контрактами жизненного цикла, по истечении срока эксплуатации будет происходить замена.

"Наличие такого оборудования - лучшая гарантия точной и ранней диагностики любого заболевания", - говорит главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы главный врач поликлиники N 220 Андрей Тяжельников.



Сравнивая же современные московские поликлиники с теми, что были десять лет назад, он сказал: "Изменения просто колоссальные. И не только в появлении того количества оборудования, которое тогда у нас было просто невозможно представить. Все поликлиники Москвы объединены за прошедшие годы единой информационно-аналитической системой. Подключились к ней уже и стационары. Появилось также множество других сервисов, которыми мы пользуемся каждый день. Это в первую очередь электронная медицинская карта, которая позволяет видеть данные обо всех консультациях пациента в любой медицинской организации, где бы он их ни проходил".