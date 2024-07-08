В Москве температура ночью резко понизится

Ближайшие дни в Москве будут солнечными, без осадков, что связано с повышенным атмосферным давлением.

В то же время ночи в столице станут более прохладными, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Повышенное давление означает, что в принципе осадков не ожидается, преимущественно без осадков в течение всей недели. <…> В рабочие дни точно без осадков", - сказал он.



Метеоролог уточнил, что ветер северного направления приведет к значительному понижению температуры воздуха по ночам. При этом амплитуда будет очень заметной: ночные температуры составят около +15 градусов, а дневные будут колебаться в диапазоне +26-31 градус.

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Так, по словам Вильфанда, уже в понедельник ожидается +28-30 градусов, во вторник - +29-31 градус, в среду - +26-28 градусов, в четверг - +25-30 градусов, в пятницу - +26-31 градус.