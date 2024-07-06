На Москву идет новая волна жары

В ближайшие выходные жители столицы могут ощутить значительное понижение температуры. Но уже на следующей неделе москвичей ожидает возвращение аномальной жары.

Как рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, начиная с 9 июля, термометры снова покажут температуру выше +30 градусов Цельсия. Это значит, что Москва снова погрузится в атмосферу жаркого лета.

Москву накрыл ураган «Орхан»

Но перед этим жителей ожидает относительно прохладная погода в предстоящие выходные. Воздушная масса станет более прохладной, и столбики термометров упадут до 24–26 градусов днем, а ночью температура опустится до 14–16 градусов. В Московской области могут зафиксировать даже +11 градусов, пишет NEWS.ru.

Ранее "СП" писала, что жара в России побила все рекорды. По данным Гидрометцентра, аномально высокие температуры стоят во многих регионах страны.