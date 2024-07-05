Движение на участке Шоссейной улицы будет ограничено с 8 до 29 июля

Из-за строительных работ с 8 до 29 июля будет ограничено движение на участке ул. Шоссейная, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В период с 8 до 29 июля в зависимости от времени на участке ул. Шоссейная будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ», – говорится в материале.



Как уточняется, с 8 до 10 и с 23 до 26 июля круглосуточно, а также с 10 до 23 и с 27 до 29 июля с 1:30 до 5:30 движение будет ограничение на участке ул. Шоссейная от д. 4а до д. 1/3.