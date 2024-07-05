Купание в зоне отдыха "Мещерское" временно запретили

Купание в зоне отдыха "Мещерское" на западе столицы временно запрещено из-за несоответствия качества воды. Об этом столичное управление Роспотребнадзора сообщило на сайте.

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Как уточнили в ведомстве, вода не прошла проверку по микробиологическим показателям. До получения удовлетворительных результатов купаться в зоне отдыха "Мещерское" запрещено. Также на территории установили предупреждающие знаки.

Ранее аналогичное решение было принято по зонам отдыха "Пляж Динамо" и "Головинские пруды". Роспотребнадзор по Москве запретил там купаться до тех пор, пока не будут удовлетворительные результаты проб.

Также температура воды в Москва-реке поднялась до значений Черного моря. Она составила 24–25 градусов. На это повлияли теплые московские ночи, объяснил синоптик Роман Вильфанд.