Элементы навеса сорвало сильным ветром на станции Электрозаводская

Элементы навеса сорвало сильным ветром на станции МЦД-3 Электрозаводская Казанского направления. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказали в пресс-службе МЖД.

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На текущий момент движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления приостановлено.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работает ремонтная бригада. Принимаются меры для скорейшего возобновления движения, следует из публикации.

Москвичей и гостей столицы призвали воздержаться от нахождения на улице в непогоду 5 июля. Если это невозможно — следует быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

На улицах организовали дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Город принял меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра сооружений, объектов транспорта, строящихся зданий.