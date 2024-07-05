Новая волна непогоды накроет Москву

Новая волна непогоды с дождями, грозами и усилением порывов ветра до 25 метров в секунду накроет Москву в ближайшие часы. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщает в телеграм-канале.

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Заммэра Петр Бирюков рассказал, что за прошедший час в отдельных районах города выпало до 20% месячной нормы осадков. Наибольшее их количество зафиксировано на северо-западе, севере Москвы и в Зеленоградском административном округе. Порывы ветра достигли 20 метров в секунду, предупредил он.

Городские службы работают в усиленном режиме. Для ликвидации последствии непогоды задействовано необходимое число рабочих и единиц техники, уточнил заммэра.

Ливень начался в Москве

Москвичей призвали воздержаться от пребывания на улице. Если это невозможно, то быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Водителей попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.