Живший в ресторане крокодиловый кайман поселился в Московском зоопарке

Крокодиловый кайман, который жил в террариуме одного из ресторанов столицы, поселился в Московском зоопарке.

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— В Московском зоопарке поселился новый житель. Это кайман, который ранее проживал в одном из развлекательных заведений столицы, — следует из публикации в Telegram-канале зоосада.



На протяжении длительного периода хищник находился в тесном террариуме. Жители города направляли обращения в департамент природопользования и охраны окружающей среды по этому поводу.

Инспекторы провели консультации с владельцами ресторана, где проживало пресмыкающееся, по поводу его содержания. После этого хозяева заведения решили добровольно передать крокодила в Московский зоопарк.

Кайман будет находиться на карантине месяц. За это время специалисты подготовят ему акватеррариум.

За последнее время столичный зоосад пополнился еще несколькими видами животных. Например, здесь впервые открылся вольер китоглавов, где проживает молодая пара этих крупных птиц. Средняя высота китоглавов — 1,2 метра, а размах их крыльев может достигать двух метров.

На территории Московского зоопарка также открылась контактная площадка с альпаками, она получила название «Альпака Парк». Там находятся восемь альпак: четыре из них — представители породы уакайа, а еще четыре — породы сури, которая считается очень редкой.