В Московском зоопарке поселился кайман

Кайман — это небольшой крокодил, обитающий в Центральной и Южной Америке.

© mos.ru

На протяжении долгого времени животное находилось в тесном террариуме одного из столичных ресторанов. В Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы поступали соответствующие обращения горожан, касающиеся рептилии. Инспекторы Департамента природопользования провели серию консультаций с владельцами заведения по вопросам правильного содержания крокодилового каймана.

«В результате предприниматели приняли решение добровольно передать экзотическое животное в Московский зоопарк, где для содержания рептилии созданы все необходимые условия. Это показательный пример эффективности профилактических мер — инспекторы и бизнес смогли прийти к конструктивной договоренности», — рассказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.



Все крокодилы включены в список СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) и подлежат особой охране и защите.

«Кайман месяц будет находиться на карантине. А пока мы подготовим для него акватеррариум. Террариум должен состоять из отсека с водой и берега. Причем берег обязательно должен быть обогревающимся, чтобы на нем мог свободно разместиться крокодил. Наши специалисты смогут обеспечить полноценное содержание экзотического животного», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.



Службы города призывают горожан ответственно относиться к содержанию животных и рассчитывать свои возможности.