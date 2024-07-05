Москвичей призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду 5 июля

Москвичей и гостей столицы призвали воздержаться от нахождения на улице в непогоду в пятницу, 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

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— Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — следует из публикации.



В некоторых районах Москвы уже начался ливень с порывистым ветром, также зафиксированы случаи падения деревьев.

На улицах организовали дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Город принял меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра сооружений, объектов транспорта, строящихся зданий.

Подмосковье накрыл ураган «Орхан» с сильным ветром и градом. Как сообщают пользователи соцсетей, в нескольких поселках области нет электричества. В других районах очевидцы запечатлели крупный град. На некоторых роликах пользователей Сети заметно, как формируется смерч.