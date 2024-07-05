Собянин вручил государственные награды московским врачам и медсестрам

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил сотрудникам столичных медицинских учреждений награды за оказание качественной и своевременной помощи. Об этом стало известно в пятницу, 5 июля.

— Сегодня медалей Луки Крымского были удостоены 23 профессионала... Еще восьми специалистам присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ», один стал заслуженным работником здравоохранения РФ, пятеро — заслуженными врачами города Москвы и семеро — почетными медицинскими работниками города Москвы, — написал глава города в своем Telegram-канале.



Мэр столицы отметил, что город вкладывает много ресурсов в развитие сферы здравоохранения. Московские больницы обеспечивают необходимым медицинским оборудованием, внедряются сервисы искусственного интеллекта, современные методики лечения, а также улучшаются профильные образовательные программы. Большое внимание уделяется созданию комфортных условий работы для врачей и медсестер, чтобы город был на самом высоком уровне по оказанию медицинских услуг.

21 июня Собянин рассказал о том, что более 200 столичных медицинских работников повысили профессиональную квалификацию с помощью Кадрового центра департамента здравоохранения.

В том же месяце заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о запуске в городе двух новых сервисов искусственного интеллекта. Они помогут автоматизировать рутинные измерения при анализе лучевых исследований и сэкономить время врачей-рентгенологов.