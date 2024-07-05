Биолог Марьинский объяснил появление богомолов в Москве и Подмосковье

Местные жители заметили в столице и Подмосковье появление богомолов. Причина для миграции насекомых с юга заключается в смене климатических условий. Об этом рассказал биолог Вадим Марьинский.

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По словам ученого, богомолы появились на юге области еще пару лет назад, однако сейчас они стали перемещаться и на север.

— В последние годы на юге Московской области появились устойчивые популяции этого вида насекомых, — пояснил Марьинский.



Биолог отметил, что тенденция распространения богомолов сохранится, так как климат в столице и области становится мягче, особенно зимой, передает 360.ru.

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