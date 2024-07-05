Рестораторам столицы напомнят о требованиях размещения летних веранд

Госинспекция по недвижимости проведет онлайн-мероприятие на тему: «Актуальные вопросы по размещению и эксплуатации летних веранд». Встреча состоится 9 июля в 16:00, участие в ней бесплатное.

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Сезон летних веранд в самом разгаре – как не допустить нарушений при установке конструкций в столице разъяснит главный специалист отдела нестационарных торговых объектов Управления мониторинга территорий ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» Денис Соколов.

На вебинаре рассмотрят порядок размещения сезонных кафе, например, куда необходимо обратиться для включения объекта в городскую схему размещения и какие параметры конструкций помимо границ и площади необходимо соблюдать рестораторам, чтобы веранда не приобрела признаки самостроя.

Принять участие в онлайн-мероприятии можно по ссылке.

В Москве предприниматели могут самостоятельно проверить себя на наличие рисков нарушения обязательных требований при установке летней веранды на платформе «Открытый контроль». Кроме того, там можно получить консультации от контролеров.