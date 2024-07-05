Военные оркестры сыграют для любителей музыки в Москве и Подмосковье

Первые выходные июля будут наполнены звучанием духовой музыки на открытых площадках Москвы и Подмосковья. Военные оркестры выступят в парке Сокольники и у Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации.

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Концерт Военного оркестра учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооружённых Сил Российской Федерации» пройдет в парке Сокольники 6 июля. Перед публикой парка выступит один из ведущих музыкальных коллективов Московского гарнизона с более чем 90-летней историей.

В этом году для концерта в рамках проекта «Военные оркестры в парках» артисты подготовили программу «Любимые песни великой страны», в которую включены самые известные и легко узнаваемые хиты отечественной эстрады. Вместе с оркестром выступит Вокально-хореографический ансамбль Юнармии «Юные патриоты» — профессиональный творческий коллектив, основанный на лучших традициях народной культуры и патриотического воспитания.

7 июля на Соборной площади Главного храма Вооружённых Сил РФ выступит Сводный военный оркестр 100-го Отдельного полка обеспечения и 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознамённого полка гвардейской Таманской дивизии.

Оба коллектива объединили свои творческие пути и представят разнообразные произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Оргкомитет Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице столичного Департамента культуры продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций — выступления военных оркестров в парках, на аллеях и других открытых пространствах в местах отдыха жителей и гостей Москвы и области. В течение трёх месяцев все желающие смогут наслаждаться духовой музыкой.