«Аптекарский огород» приостановил работу в связи с непогодой

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» закрылся в пятницу, 5 июля, в связи с непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.

— На Москву движется мощный ураган «Орхан»! Сегодня с 14:00 «Аптекарский огород» закрывается до конца дня, — следует из публикации в Telegram-канале.



На Москву надвигается ураган «Орхан». Он накроет город около 15:00, а его пик придется на 17–18 часов. К началу урагана температура сохранится в районе 30–34 градусов, но постепенно она пойдет на спад.

«Оранжевый» уровень опасности продлили в Москве и области из-за грозы и ветра. Период предупреждения действует до 00:00 6 июля.

Парки культуры и отдыха в Москве, зоопарки и фестивальные площадки временно закрылись в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Кроме того, «Аэрофлот» объединил несколько рейсов из-за непогоды в городе.

На улицах организовали дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Город принял меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра сооружений, объектов транспорта, строящихся зданий.