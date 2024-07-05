Синоптики предупредили об образовании смерчей в Москве

Синоптики Гидрометцентра предупредили об образовании смерчей в столичном регионе в пятницу, 5 июля.

— При грозе 5 июля ожидается шквалистое усиление ветра 20–25 метров в секунду. В период с 12:00 до 21:00 имеется опасность формирования смерчей, — следует из сообщения на сайте.



«Оранжевый» уровень опасности продлили в Москве и области из-за грозы и ветра. Период предупреждения действует до 00:00 6 июля.

Парки культуры и отдыха в Москве, зоопарки и фестивальные площадки временно закрылись в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Кроме того, «Аэрофлот» объединил несколько рейсов из-за непогоды в городе.

Ураган «Орхан» надвигается на Москву

В столичном регионе вновь стоит сильная жара, однако погода может резко ухудшиться. По данным метеорологов, температура воздуха может достичь плюс 34 градусов, но после урагана «Орхан» в городе заметно похолодает.

На улицах организовали дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Город принял меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра сооружений, объектов транспорта, строящихся зданий.