Ураган «Орхан» надвигается на Москву

На Москву идет ураган «Орхан», который принесет с собой ливни и шквалистый ветер. Пик непогоды ожидается сегодня в 17-18 часов, сообщает Telegram-канал SHOT.

Накануне синоптики предупредили москвичей, что 5 июля ожидается шквалистый ветер с порывами до 20–25 метров в секунду, ливни с грозой и градом. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков.

По данным канала SHOT, непогода накроет Москву около 15:00, а пик урагана «Орхан» придется на 17-18 часов.

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«До 2-3 часов ночи будет напряженно. (…) К началу ненастья температура сохранится в районе 30-34 градусов тепла, но постепенно она пойдет на спад», - пишет канал, напоминая, что с персидского «Орхан» переводится, как «правитель крепости».



В июне от урагана в Москве пострадали более 700 деревьев и свыше 300 автомобилей. В мэрии столицы отметили, что системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме, отключений потребителей не допущено.