Фестивальные площадки и открытые бассейны в Москве закрывают из-за погоды

Фестивальные площадки «Московских сезонов» и открытые бассейны в Москве закрывают из-за ожидающейся грозы с градом и сильным ветром. Об этом сообщили в персс-службе столичного департамента торговли и услуг.

— В связи с ожидающейся непогодой, с 12:00 фестивальные площадки «Московских сезонов», включая бассейны, будут закрыты, — сообщили в официальном Telegram-канале.



Парки культуры и отдыха в Москве также временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Московский зоопарк временно останавливает свою работу из-за непогоды в пятницу, 5 июля.

МЧС предупредило, что грозы и порывы ветра до 27 метров в секунду ожидаются в Москве и Московской области 5 июля.

В связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме. На улицах организовали дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Город принял меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра сооружений, объектов транспорта, строящихся зданий.