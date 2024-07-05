Выставка детских рисунков открылась в московском метро

Столичный метрополитен и Московский дворец пионеров подготовили новую тематическую выставку. Рисунки юных художников посвящены темам семьи и любви, а также связаны с городским транспортом.

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«Ко Дню семьи, любви и верности мы открыли выставку детских рисунков. Увидеть ее пассажиры смогут в переходе станции “Савеловская” Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линий. Московский транспорт продолжает участвовать в культурной жизни города по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



На рисунках изображены трогательные сцены первых свиданий на станциях метро, семейные поездки на речных электросудах, метро и трамваях, а также другие романтические сюжеты.

Выставка продлится с 5 по 26 июля.