Московский зоопарк приостановил работу из-за непогоды

© Вечерняя Москва

Московский зоопарк временно остановил работу из-за непогоды в пятницу, 5 июля.

— Из-за погодных условий Московский зоопарк временно закрывается для посетителей. Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий, — следует из публикации в Telegram-канале столичного зоосада.



Парки культуры и отдыха в Москве также временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Кроме того, «Аэрофлот» объединил несколько рейсов из-за непогоды в городе.

В столичном регионе вновь стоит сильная жара, однако погода может резко ухудшиться после полудня. По данным метеорологов, температура воздуха может достичь плюс 34 градусов. После 12:00 ожидается сильный дождь с грозой и градом.

На улицах организовали дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Город принял меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра сооружений, объектов транспорта, строящихся зданий.