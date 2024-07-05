В Москве из-за жары появились нетипичные насекомые

В Москве из-за жары появились нетипичные для столичного региона богомолы. Об этом РИА Новости рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

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По словам эксперта, они не опасны для людей, так как человек является слишком большой добычей для такого маленького хищника.

Бурмистров отметил, что многим насекомым приглянулась теплая погода этого лета.

«Пик активности почти всех насекомых традиционно приходится на жару, которая сейчас установилась в Москве. Так, богомолы действительно есть в городе, (...) эти насекомые безвредны», — добавил он.



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