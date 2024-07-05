Работы юных москвичей представят на выставках «Наследие моего района»

В Москве подготовили три выставки работ участников конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Две из них уже можно посетить на Рождественском бульваре и в парке «Фили». Третья в ближайшее время откроется в храме Христа Спасителя. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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«В экспозиции вошло больше 200 произведений юных авторов. Каждое из них дает возможность тысячам москвичей узнать, какой дети и подростки видят столицу. Такие выставки стали доброй традицией. До конца года мы проведем еще две — в Сиреневом саду и усадьбе Воронцово», — рассказала Наталья Сергунина.



До 15 июля работы лауреатов городского этапа конкурса можно увидеть на Рождественском бульваре. Здесь представлены рисунки, где изображены Останкинская башня, Сокольническая пожарная каланча, водонапорная башня 1901 года в районе Марьино, мост Победы на Ленинградском шоссе и дом профессора Тимирязевской академии Василия Вильямса, построенный в ХIХ веке.

Здесь же экспонируются картины победителей в 13 специальных номинациях. На них юные художники запечатлели, например, главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, усадьбы Кусково и Остафьево, а также Тропаревский парк.

До 31 июля в парке «Фили» выставлены рисунки, признанные лучшими в каждом округе Москвы. Они посвящены, в частности, проспекту Вернадского, мемориальному комплексу «Штыки» в Зеленограде, Московскому театру «Современник» и Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт».

Третья экспозиция впервые будет организована в галерее кафедрального собора Русской православной церкви — храма Христа Спасителя. В ее рамках покажут работы участников конкурса за все шесть лет его проведения, на которых изображены Новодевичий монастырь, церковь Знамения Иконы Божией Матери в Перове, храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, церковь Вознесения Господня в Коломенском и другие религиозные сооружения.

Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» проводится с 2019 года. Он объединил ребят в возрасте от семи до 15 лет, которые за это время прислали свыше 16,5 тысячи работ. Среди них есть произведения как любителей, так и тех, кто занимается в художественных школах, кружках, студиях.