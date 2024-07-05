Тематические карты «Тройка» выпустили в Москве к 20-летию Росморречфлота

Тематические транспортные карты «Тройка» выпустили в Москве в честь 20-летия Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Росморречфлоту 20 лет! В честь юбилея выпустили тематические «Тройки», — говорится в сообщении.



Пресс-служба также привела слова заместителя мэра Москвы в Правительстве города, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова. По его словам, карты выполнены в двух дизайнах. На одной из них изображен «Виктор Черномырдин» – флагман ледокольного флота ФГУП (федеральное государственное унитарное предприятие — прим. «ВМ») «Росморпорт». Он также является самым большим и мощным дизельно-электрическим ледоколом в мире. На втором дизайне представлен ледокол «Капитан Хлебников», который был принят в хозяйственное ведение ФГУП «Росморпорт» в 2016 году. Корабль ежегодно помогает судам проходить сквозь лед на Дальнем Востоке и неоднократно совершал рейсы в Арктику и Антарктику.

Тематические «Тройки» можно купить в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», на стойках «Живое общение», а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

В начале июня у москвичей появилась возможность приобрести абонемент для оплаты поездок в городском транспорте на «Тройку» на портале mos.ru. Ранее на сайте можно было только вносить определенную сумму на билет «Кошелек».