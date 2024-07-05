Трамваи задерживаются по техническим причинам в районе Серпуховского Вала

В районе Серпуховского Вала по техническим причинам задерживаются трамваи. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— По техническим причинам задерживаются трамваи № 14, 26, 38, 39 и 47. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».



Треть работ по восстановлению трамвайной линии на Трифоновской улице уже проведена. Всего на Трифоновской улице будет уложено около трех километров путей. Работы планируют завершить в этом году.

Новые остановки трамвая с приподнятыми платформами появились на Авиамоторной улице. Благодаря ним пассажиры смогут быстрее и безопаснее садиться в трамвай и выходить из него. Всего в Москве существует уже более 400 остановок с приподнятыми платформами.

13 июля празднуют день Московского транспорта, в связи с этим в столице пройдет парад исторических трамваев и ретроавтомобилей. Колонна исторического транспорта будет следовать от станции метро «Новокузнецкая» до «Чистых прудов».