Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

Утвержден проект планировки участка Рублево-Архангельской линии метро — третьего пускового комплекса от станции «Липовая роща» до «Ильинской». Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Протяженность нового участка составит шесть километров. На нем будет две станции:

— «Рублево-Архангельское» — на территории одноименного микрорайона в Кунцеве между Проектируемыми проездами № 7120 и № 7101;

— «Ильинская» — в городском округе Красногорск Московской области между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе.

Участок пройдет под землей, сейчас ведутся проектные работы.

Решение о проектировании и строительстве Рублево-Архангельской линии метро Мэр Москвы принял в 2012 году.

«Рублево-Архангельская ветка пройдет от делового центра “Москва-Сити” за МКАД. Запланированы пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Первые две станции будущей ветки, «Деловой центр» и «Шелепиха», открыты в 2018 году в составе Большой кольцевой линии метро.

В 2021-м началось строительство первого и второго пусковых комплексов Рублево-Архангельской линии от «Шелепихи» до «Липовой рощи» протяженностью 12,7 километра с шестью новыми станциями. В настоящее время идут работы еще на трех — «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева». Завершена проходка перегонных тоннелей между станциями «Народное Ополчение» и «Звенигородская». Сооружение всех перегонных тоннелей на этих пусковых комплексах предполагается завершить в 2025–2026 годах.

Шесть новых станций: утвержден проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метроСобянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Открытие Рублево-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание около 800 тысяч жителей северо-запада Москвы, включая кварталы, построенные по программе реновации, и территории комплексной застройки, где вблизи новых станций будут проживать свыше 435 тысяч человек. Кроме того, у пассажиров появятся более удобные маршруты при поездках по городу.

Удобнее будет добираться до перспективного района «СберСити» в Рублево-Архангельском 56 тысячам жителей и 70 тысячам работающих. Горожанам станет проще доехать до популярных мест отдыха в районе Строгино. Кроме того, новое направление снизит нагрузку с Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий, сократит интенсивность движения автотранспорта по Московскому скоростному диаметру, Звенигородскому и Новорижскому шоссе, а также на прилегающих улицах. Это, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию на северо-западе столицы.