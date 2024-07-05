В Москву придет новая волна аномальной жары

В Москве в ближайшие выходные прогнозируется значительное понижение температуры, однако на следующей неделе вернется аномальная жара, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, со вторника, 9 июля, температура воздуха в столице вновь превысит +30 градусов.

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Грядущие выходные будут относительно прохладными. Погодная катавасия, которая ожидается во второй половине пятницы закончится к утру субботы, 6 июля. Мы попадем в более прохладную воздушную массу. Столбики термометров опустятся до 24–26 градусов тепла в дневные часы, а ночью температура воздуха составит 14–16 градусов тепла. В Московской области может опуститься до +11 градусов. Осадков при этом не ожидается. Что касается следующей недели, то в понедельник, 8 июля, температура воздуха еще составит 27–28 градусов тепла. Но начиная со вторника, в Москву опять вернется 30-градусная жара. При этом вся неделя будет солнечная, без осадков, — сказал Шувалов.



Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что ливень и гроза, накрывшие Москву посреди аномальной жары, не являются внезапным и аномальным явлением для июля. Синоптик пояснила, что их нельзя относить к категории урагана.

HR-эксперт Гарри Мурадян до этого рассказал, если температура в офисе превышает +27 градусов, то работодатель обязан сократить рабочий день на один час. По его словам, если написанное в Трудовом кодексе РФ начальника не волнует, то можно вызвать трудовую инспекцию. В этом случае работодателю грозит штраф.