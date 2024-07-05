Москвичей призвали пользоваться метро из-за ливней и грозы 5 июля

Сильный дождь с грозой и ветер ожидаются в столице в пятницу, 5 июля.

Для поездок по городу лучше воспользоваться метро, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется сегодня раньше — около 16:00. Рекомендуем выезжать до него или отложить поездку на более позднее время, — говорится в публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».



Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Москве в пятницу. Ожидаются ливень, гроза, град и усиление ветра. Велика вероятность выпадения больше половины месячной нормы осадков. Непогода сохранится в течение всех суток.

В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары до 5 июля.

Июль обещает стать самым жарким за последние 134 года. Отметки термометров могут превысить значение плюс 36 градусов.