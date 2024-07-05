Выбрана самая красивая девушка Москвы

Победительницей ежегодного конкурса красоты и талантов «Мисс Москва», проходившего на выставке «Россия» на территории ВДНХ, выбрали 20-летнюю Лилиану Булатову. Трансляция финала велась в сообществе «КРАСА РОССИИ | МИСС МОСКВА» во «ВКонтакте».

Как самой красивой девушке столицы Булатовой вручили главную корону и сертификат на 300 тысяч рублей, которые она может потратить на езду на квадроцикле, мотоцикле или другом транспортном средстве. Девушка также получила возможность поучаствовать во всероссийском конкурсе «Краса России», который пройдет 21 июля в Москве. В свою очередь победительница этого конкурса будет выступать от России на одном из четырех престижнейших международных конкурсов красоты «Мисс Земля».

За победу в этом году боролись 45 участниц от 17 до 30 лет. От участниц требовали быть выше 170 сантиметров и иметь «какую-то изюминку и шарм». О победительнице известно не так много. Согласно карточке Булатовой в группе конкурса, она попала в модельный бизнес еще в 14 лет. С тех пор она работает на показах знаменитых дизайнеров и участвует в различных съемках. Кроме того, она увлекается танцами и знает английский язык. Девиз девушки звучит так: «Меняй в своей жизни то, что можешь изменить».

Ранее сообщалось, что в 2023 году самой красивой девушкой Москвы была выбрана телеведущая и модель из Саратова Ангелина Бреженская. Впоследствии ей пришлось столкнуться с критикой за перенесенные пластические операции.