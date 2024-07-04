Климатолог оценил вероятность возникновения торнадо в Москве

Смерчи могут проходить не только на открытых пространствах, но и в городах, поэтому есть вероятность возникновения стихии в Москве. Об этом «Парламентской газете» рассказал замдиректора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский.

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«Вероятность того, что торнадо может произойти в Москве скорее есть, чем нет. Но как повлияет на стихию массовая жилая застройка — вопрос открытый. Смерч скорее может затронуть окраины города», — отметил специалист.



Торнадо средней мощности может легко рвать и обрушивать крыши, поднимать автомобили в воздух. Однако такой энергии не хватит, чтобы разрушить многоэтажный панельный или кирпичный дом.

Чернокульский добавил, что климатологи находят смерчевые вывалы в лесопарках в городской черте при изучении спутниковых данных по ветровалам.