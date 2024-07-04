В пятницу в Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Москве. Ожидаются ливень, гроза, град и усиление ветра. Велика вероятность выпадения больше половины месячной нормы осадков. Об этом стало известно в четверг, 4 июля.

— Сильный дождь с грозой и градом будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20–25 метров в секунду. Непогода сохранится в течение всех суток. Может выпасть свыше половины месячной нормы осадков, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.



На улицах столицы организовано дежурство 300 бригад. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Подготовлены источники аварийного питания, передает официальный сайт мэра Москвы.

Погодные условия могут повлиять на движение транспорта. Водителям рекомендуется избегать резких маневров на дороге и не парковаться возле деревьев или неустойчивых конструкций.

Пешеходам также следует соблюдать осторожность — по возможности оставаться дома и не укрываться от дождя около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов.

3 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пятницу, 5 июля, в столице ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. В этот день может выпасть более 50 процентов от месячной нормы осадков.