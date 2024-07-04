Городские службы будут работать в усиленном режиме из-за непогоды, прогнозируемой в столице в пятницу, 5 июля. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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На круглосуточном дежурстве будут аварийные бригады. Также приняты защитные меры от порывистого ветра для домов, объектов транспорта и торговли, а также для строящихся зданий.

— На улицах города организовано дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города, — следует из публикации пресс-службы.



Согласно прогнозам синоптиков, 5 июля ожидается ливень с грозой, порывы ветра до 25 метров в секунду. Не исключено формирование смерчей. За день в столичном регионе может выпасть более половины месячной нормы осадков.

В Подмосковье 5 июля прогнозируются грозы, град и ветер с порывами до 27 метров в секунду. Также велика вероятность образования смерчей. Жителей области призвали сохранять бдительность на улице и при управлении транспортными средствами.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что сильный дождь в Москве ожидается и в ночь с 5 на 6 июля. Однако «постепенно к утру субботы они будут уменьшаться и к полудню прекратятся».