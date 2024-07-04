Гастрономический фестиваль «Вкусы России» откроется в Москве 6 июля

На ВДНХ с 6 по 14 июля пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России». Он станет частью масштабного проекта «Лето в Москве», сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Горожан и туристов приглашают посетить ярмарку с фермерскими товарами из разных уголков страны, поучаствовать в кулинарных мастер-классах и посмотреть выступления артистов.

© пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Мероприятие организуют Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Правительство Москвы.

«Свою продукцию на фестивале представят свыше 300 производителей более чем из 70 регионов. Они привезут башкирский и якутский мед, угличский и алтайский сыр, карельскую форель, дагестанский абрикосовый нектар, томское кедровое молоко, татарские сладости и многое другое. Ассортимент ярмарки будет меняться, чтобы гости могли познакомиться с разнообразием отечественных продуктов», — рассказала Наталья Сергунина.



Фестивальная площадка разместится у арки главного входа ВДНХ. Ее украсят верстовые столбы с информацией об участниках. Вокруг каждого обустроят места для отдыха посетителей. Здесь же откроют фотовыставку, посвященную национальному гастрономическому конкурсу «Вкусы России».

В центральной части расположится ресторанный дворик, где повара приготовят национальные угощения. В меню — алтайская закуска из маринованных патиссонов, угличский плов с перепелкой, балкарские блины (хычины), дагестанский кебаб из баранины, лепешки с камчатским папоротником и мурманский десерт «Морошковые облака». Рядом обустроят торговые шале с региональными товарами.

Кроме того, гостей приглашают в монопродуктовые кафе. В них можно будет попробовать пельмени, приготовленные по разным рецептам, ароматную выпечку со всей страны, стейки от российских производителей.

На кулинарных мастер-классах шеф-повара научат всех желающих готовить традиционные блюда — от удмуртских пирожков (перепечей) до серпуховских битков. В школе начинающего фермера предложат раскрасить тематические картинки и присоединиться к настольным играм, а в зеленом баре — смешать коктейли на основе продуктов из разных регионов.

На сцене со своими музыкальными и танцевальными номерами выступят национальные коллективы, в частности, из Ямало-Ненецкого автономного округа, Адыгеи, Башкирии, Волгоградской, Тамбовской и Московской областей.

Впервые «Вкусы России» проходили в 2020–2021 годах как национальный конкурс региональных продуктов. В 2022-м и 2023-м мероприятие переросло в масштабный гастрономический фестиваль.