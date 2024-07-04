Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

На улице Академика Королева завершилось благоустройство. В порядок привели участок длиной более двух километров, а также ближайшие дворы и переулки.

«Наводим красоту здесь, делаем благоустройство комплексное от фасада до фасада, чтобы вся ваша улица Академика Королева была как центральный проспект: красивая, удобная. Долговечным чтобы было это благоустройство, чтобы уже не переделывали каждый год — это очень важно», — сказал Сергей Собянин.



По его словам, работы переместились из центра города и теперь затрагивают межрайонные и внутрирайонные улицы периферийного назначения. Это будет самая масштабная программа благоустройства улиц на ближайшие пять лет.

«Это гораздо более сложная задача, во-первых. Во-вторых, масштаб этих проектов просто огромен. Надо тысячи улиц переделать за ближайшие пять лет. И здесь, конечно, очень важен контроль за качеством выполнения работ. Нужно точечное, кропотливое проектирование каждого элемента благоустройства. Чтобы после того, как мы сделали, это было надолго, качественно и красиво», — добавил Мэр Москвы в своем телеграм-канале.



Благоустройство улицы Академика Королева

Благоустроенный участок улицы Академика Королева протяженностью свыше двух километров проходит от Останкинского проезда до Ботанической улицы и улицы Дубовой Рощи, пересекает улицы Цандера, Аргуновскую и Новомосковскую. На четной стороне улицы находятся телецентр «Останкино», Дом-музей С.П. Королева, Останкинский пруд и несколько скверов. По обеим сторонам разместились жилые дома, школы и детские сады, многочисленные магазины, кафе и рестораны.

Ширина проезжей части в зоне работ — три полосы в каждом направлении, организовано движение городского наземного транспорта.

В работы по комплексному благоустройству входили:

— ремонт 74,1 тысячи квадратных метров проезжей части и 27,7 тысячи квадратных метров пешеходных тротуаров;

— замена 26,1 тысячи погонных метров бордюрного камня;

— устройство 97,2 тысячи квадратных метров газонов;

— замена 30 опор наружного освещения и около 200 светильников в существующих опорах наружного освещения на современные энергосберегающие светодиодные лампы;

— установка новых светофоров и опор контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах в целях повышения безопасности дорожного движения;

— установка девяти стел навигации и 12 лавок и урн вдоль пешеходных маршрутов;

— замена 15 старых остановочных павильонов наземного городского транспорта на современные;

— устройство новых регулируемых разворотов;

— организация дополнительной полосы движения на перекрестке с Ботанической улицей;

— реорганизация хаотичной парковки у телецентра «Останкино» и устройство транзитного тротуара с целью разделения пешеходных и автомобильных потоков.

Общая площадь благоустройства составила 205,5 тысячи квадратных метров. Основные работы завершились в июле 2024 года.

Одновременно специалисты приводят в порядок дворовые территории неподалеку от домов 5 и 11 на улице Академика Королева. Здесь отремонтируют асфальтобетонное покрытие, установят бортовой камень, отремонтируют детские и спортивные площадки, смонтируют малые архитектурные формы. Ранее такие работы провели неподалеку от дома 9, корпуса 1.

В 2024 году в Останкинском районе благоустроят 14 улиц, среди которых улица Академика Королева, 1-я и 2-я Останкинские улицы, 3-й, 5-й и 6-й Останкинские переулки, улица Бочкова, Калибровская улица, Останкинский тупик (въезд к главному входу в парк), Прасковьина улица, Прудовой проезд, Хованская улица и несколько проездов.

Планы по благоустройству на 2024 год

В этом году в Москве планируют привести в порядок свыше 2,5 тысячи объектов, в том числе:

— 20 крупных общественных пространств в разных округах столицы, включая Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками, участок набережной от МКАД до Строгинского моста, территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов, два участка парка «Яуза» вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы (второй этап), а также ряд знаковых объектов: стадион «Локомотив», территорию Российского биотехнологического университета (Росбиотеха), сад «Аквариум» (Большая Садовая улица, дом 14), сквер около храма Преподобной Евфросинии (Нахимовский проспект, дом 8), новые трамвайные линии на улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова, территория Всероссийского музея декоративного искусства (Делегатская улица, дом 3), сквер Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана перед Лефортовским дворцом и другие;

— более 20 водных объектов, в том числе 2-й Николо-Хованский пруд (ТиНАО), Оленьи пруды (ВАО), пруд на Черноморском бульваре (ЮАО), пруд Быково Болото (ЗелАО) и другие водоемы;

— свыше 700 улиц;

— более 1,7 тысячи дворов и территории свыше 120 объектов образования;

— территории, прилегающие к 41 транспортному объекту, включая 10 станций Московского метрополитена, 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД), пять транспортных узлов и другие объекты.

Кроме того, продолжится программа улучшения освещения. Во дворах, а также на детских и спортивных площадках планируют установить 15 тысяч новых приборов наружного освещения.

«Мой район»: Останкинский

Программа «Мой район» разработана по инициативе Сергея Собянина. Ее цель — создание комфортных условий проживания во всех районах столицы, независимо от их удаленности от центра.

В Останкинском районе проживают 65 тысяч человек. В последние годы здесь многое сделали для повышения качества жизни.

Неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры района стал МЦД-3, в составе которого действует станция Останкино.

Был реализован крупнейший дорожный проект — открытие Московского скоростного диаметра (МСД), вошедшего в тройку наиболее популярных трасс города. Благодаря новой магистрали время на дорогу по некоторым направлениям сократилось на 25–50 процентов. Преимущества МСД доступны и жителям Останкинского района.

Сейчас идет строительство улично-дорожной сети на участке от МСД до Юрловского проезда с реконструкцией улиц Сельскохозяйственной и Декабристов. Работы планируют завершить в 2025 году. В будущем реконструируют и Ботаническую улицу от МСД до улицы Академика Королева.

Для удобства жителей в районе организовали 12 новых маршрутов наземного городского транспорта. Установлено около 100 современных остановочных павильонов.

В Останкинском действуют трамвайные маршруты № 11, 17 и 25, на которых работают современные трехсекционные «Витязи-Москва». На всех трамвайных остановках обустроены приподнятые платформы, расположенные на одном уровне с полом вагона.

Развивается электрозарядная инфраструктура. В районе размещено девять электрозаправочных станций проекта «Энергия Москвы». Найти их и построить удобный маршрут водители электромобилей могут с помощью приложения «Московский транспорт». Для велосипедов и самокатов установлена 61 парковка на 292 места, а также имеется 21 станция городского велопроката.

Жемчужина района — Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ). Одним из самых ярких городских проектов последнего десятилетия стало возрождение былого величия выставки. В его рамках комплексно отреставрировали более 30 памятников, среди которых павильоны «Центральный» («Главный»), «Космос», «Земледелие», фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос». Созданы десятки новых точек притяжения москвичей и туристов — от «Москвариума» и ландшафтного парка с экотропой до «Городской фермы» и колеса обозрения «Солнце Москвы».

В 2024 году планируют завершить реставрацию исторических павильонов «Юные натуралисты», «Главтабак», «Химия» и «Центросоюз».

По соседству с ВДНХ отреставрировали знаменитый монумент «Покорителям космоса». Продолжаются масштабные работы по возрождению старинной усадьбы Останкино.

В рамках формирования комфортной городской среды благоустроили сквер на Звездном бульваре, привели в порядок территории около главного входа ВДНХ и рядом с монументом «Рабочий и колхозница». Подземный переход возле станции метро «ВДНХ» реконструировали. Кроме того, обновили 19 дворов, которые стали более уютными и притягательными для жителей разных возрастов.

В этом году идет комплексное благоустройство 14 улиц района, включая улицу Академика Королева.

Местная жительница Виктория Карпухина отметила, что Останкинский район меняется к лучшему из года в год. Он подчеркнула, что почти в каждом дворе проводят реконструкцию и обустраивают новые площадки.

Социальную инфраструктуру района пополнила новая школа на улице Цандера (дом 3). Открылся детский сад на Сельскохозяйственной улице (дом 35).

После комплексной реконструкции вновь принимают пациентов два филиала поликлиники № 12: филиал № 2 на улице Цандера (дом 9, строение 1) и филиал № 3 на улице Бочкова (дом 5, корпус 3).

Жители старшего поколения активно посещают центр московского долголетия «Останкинский» на 2-й Новоостанкинской улице (дом 4).

Идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 1-й Останкинской улице (владения 43–55).

Программа реновации в Останкинском районе

В Останкинском районе в программу реновации вошли 43 дома, в которых проживают 6,7 тысячи москвичей. На первом этапе (с 2020 по 2024 год) расселят шесть пятиэтажек, на втором этапе (с 2025 по 2028 год) — еще 14 зданий, на третьем этапе (с 2029 по 2032 год) — 23 дома.

В марте 2024 года передали под заселение новостройку на улице Годовикова (дом 10).

В районе подобрано шесть стартовых площадок. Кроме того, для участников программы реновации планируют построить современное жилье в рамках комплексного развития территории участка бывшей промзоны «Калибр».