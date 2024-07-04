В Москве число парковочных разрешений превысило 223 тыс.

Количество парковочных разрешений в столице за полгода возросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 223 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Как рассказал заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в первом полугодии этого года число парковочных разрешений увеличилось на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Это значит, что еще больше москвичей могут парковаться с приоритетом: местные жители в своих районах, а многодетные семьи по всему городу", - говорится в сообщении.



Так, в Москве выдано более 223 тыс. разрешений на парковку. Оформить парковочное разрешение можно в несколько нажатий на сайте mos.ru.