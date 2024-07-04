Собянин подвел итоги работы МЭЦ

3 июля мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы Московского экспортного центра (МЭЦ) за прошедшие полгода.

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Свыше 150 компаний за шесть месяцев 2024 года заключили экспортные контракты и вышли на рынки больше 25 дружественных стран благодаря поддержке Московского экспортного центра.

— МЭЦ — это единое окно, где столичные предприниматели могут получить финансовую и нефинансовую поддержку экспортной деятельности, — рассказал Сергей Собянин.



Глава города также отметил, что одно из ключевых направлений центра — образование и подготовка технологичных компаний к работе на зарубежных рынках. В частности, этим занимается Московская школа экспортера.

— С начала года МЭЦ организовал участие предпринимателей в 17 международных выставках и бизнес-миссиях, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Узбекистане, Вьетнаме, Турции, Иране, Казахстане, Марокко и Белоруссии, — добавил мэр Сергей Собянин.



По его словам, бизнес также получает поддержку в продвижении товаров на маркетплейсах в 12 странах.

— Еще один флагманский инструмент поддержки за рубежом — представители столичных компаний в Египте, Индии, Малайзии, Вьетнаме и ОАЭ. Они помогают с поиском нужных контактов, лично сопровождают сделки и ускоряют заключение контрактов, — поделился он.



Кстати, ОАЭ стали главными покупателями столичной несырьевой неэнергетической продукции среди стран Персидского залива в 2023 году. Экспорт в эту страну увеличился почти вдвое.