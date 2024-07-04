Продажи кондиционеров в Москве подскочили на 138%

С 24 июня по 1 июля в Москве продажи кондиционеров выросли на 138% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»).

© Газета.Ru

«Традиционно на начало лета приходится высокий сезон продаж климатической техники. Устоявшиеся жаркие дни в конце июня — начале июля лишь усилили потребительский спрос на комфорт среди москвичей и гостей столицы», — говорят аналитики.



Отмечается также, что покупатели отдают предпочтение одиночным сплит-системам с внешним блоком, а также напольным моноблочным моделям. В этом году увеличился интерес к технике китайских брендов и продукции других дружественных государств.

До этого сообщалось, что климатическая техника в России в конце июня — начале июля подорожала на 14-20% год к году на фоне аномальной жары.

Спрос на вентиляторы взлетел на 80% в годовом выражении. Сейчас такая покупка обойдется в среднем в 2,3 тыс. рублей, что на 14% дороже, чем в 2023-м.

В начале июля в России зафиксировали 39 температурных рекордов. Один из них был установлен в Москве 2 июля. Воздух в столице прогрелся до плюс 32 градусов, обновив максимум с 1890 года.